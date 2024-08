Helldivers 2 assegna un Ordine Maggiore ma per ottenere il premio dovete perdere

È una situazione un po' assurda, visto che il premio viene assegnato solo in caso di sconfitta, ma pare proprio che i giocatori di Helldivers 2 non vogliano saperne delle mine.

La richiesta degli sviluppatori di Helldivers 2

"L'Alto Comando ha ordinato una revisione dell'efficacia degli stratagemmi mine attualmente disponibili", come spiega l'Ordine Maggiore, pubblicato dagli sviluppatori su Twitter. "Agli Helldivers viene ordinato di uccidere o smantellare un certo numero di nemici. Se il numero prefissato non viene raggiunto, l'Alto Comando autorizzerà appositamente l'aggiunta urgente di mine anticarro al repertorio degli Helldivers".

Il "numero prefissato" in questo caso è di 1,5 miliardi di uccisioni nei prossimi giorni e pare proprio che il risultato non sia alla portata degli appassionati al momento. Ovviamente non è detta l'ultima parola, ma è probabile che vedremo l'aggiunta delle mine in Helldivers 2.

Per quanto riguarda la "storia" delle mine nel videogioco, tutto inizia ad aprile, quando un altro Ordine Maggiore chiedeva ai giocatori di scegliere tra la liberazione di due pianeti diversi: uno avrebbe ricompensato i giocatori con delle mine anticarro MD-17 mentre l'altro con un lanciarazzi RL-77 Airburst a seconda della scelta. Il lanciarazzi ha avuto la meglio. Poi, a giugno, ai giocatori è stato chiesto di scegliere tra le mine e la salvezza di un gruppo di bambini della Super Terra. In questo caso, i bambini hanno avuto la meglio.

Ora la scelta invece è molto semplice: ottenete le mine senza nemmeno giocare, oppure giocate tantissimo per non ottenere niente. Decidete voi.

Ricordiamo infine che sono state svelate le novità per Helldivers 2: Fiamma della Libertà, il nuovo Titolo di guerra.