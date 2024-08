Disney e Marvel hanno aggiunto e spostato vari film per i prossimi anni, vediamo le date

Il mese scorso, al Comic-Con, Marvel ha presentato vari dei suoi film in uscita , con tante novità di peso come il ritorno di Robert Downey JR.. Ci sono però altre novità di cui non abbiamo conferme ufficiali.

Le novità sui film Marvel e Disney

Secondo The Hollywood Reporter, i film Marvel non ancora annunciati saranno pubblicati il 23 luglio 2027 e il 5 novembre 2027. Entrambe le date sono successive all'arrivo di Avengers: Secret Wars, fissato per il 7 maggio 2027, che dovrebbe concludere la saga del Multiverso. Qualunque cosa Marvel abbia pianificato per dare il via a un nuovo arco narrativo, potrebbe iniziare in questi due film.

Robert Downey JR. nei panni di Iron Man

Nel frattempo, un altro film Marvel che era previsto per la pubblicazione il 24 luglio 2026 è stato rimosso dalla scaletta.

È poi interessante notare che Marvel non ha ancora rimandato il suo reboot di Blade. Il film è ancora previsto per il 7 novembre 2025, anche se non ha ancora un regista e manca di buona parte del cast. È passato anche un po' di tempo dall'ultima volta che i fan hanno avuto notizie sul film di Armor Wars, che originariamente doveva essere una serie Disney+.

Tra le altre aggiunte al calendario del 2027, Disney ha inserito un film Pixar il 18 giugno 2027 e un film d'animazione Disney il 24 novembre 2027. Un film di Star Wars, ancora senza titolo, è previsto per il 17 dicembre 2027.

Ricordiamo anche che Robert Downey Jr. ha imposto alcune condizioni per ritornare da Marvel, oltre ai molti soldi che guadagnerà.