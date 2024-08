Fallout 4 GOTY è in forte sconto su Instant Gaming in versione Steam: perfetto per giocare a Fallout London

Se volete giocare Fallout London, la nuova interessantissima mod di Fallout 4 che è in pratica un intero gioco, dovete possedere il gioco base su PC. Il modo migliore per ottenerlo è tramite Instant Gaming, che propone Fallout 4 GOTY (ovvero con tutti i DLC) a 12.19€, invece di 40€ (nella pagina prodotto vedrete 9.99€ perché non calcola subito l'IVA). Si tratta precisamente della versione Steam del gioco. La potete trovare qui.

Su Steam, al momento della scrittura, Fallout 4 GOTY è in vendita a prezzo pieno, quindi si tratta di un grande risparmio. Instant Gaming vi darà un codice da inserire su Steam poco dopo il pagamento.