La Cina approva la pubblicazione di Final Fantasy XIV: Crystal World, ancora non annunciato da Square Enix

La National Press and Publication Administration of China ha approvato un nuovo lotto di giochi che potranno essere pubblicati nel Paese. Ricordiamo infatti che in Cina non è possibile pubblicare i giochi liberamente ma è necessario che ogni progetto venga approvato dal governo. Questo causa vari rallentamenti e spesso i giochi approvati sono già disponibili nel resto del mondo. Ora però spunta in questa lista un gioco che non solo non è disponibile, ma tecnicamente non è mai stato annunciato.

Parliamo di una versione mobile di Final Fantasy XIV intitolata Final Fantasy XIV: Crystal World (in cinese, 最终幻想14:水晶世界).