Un brevetto di Nintendo rivela una fotocamera IR: forse era destinata a Switch 2

Nintendo Switch 2 avrebbe potuto montare una fotocamera IR , o almeno è ciò che suggerisce un brevetto depositato da Nintendo nel 2023 ma pubblicato solo in questi giorni, che illustra appunto il funzionamento di questo dispositivo che non ha poi trovato posto sulla console.

Ricerca e sviluppo, come volevasi dimostrare

Come riportato poco fa, Nintendo non ha mai speso così tanto in ricerca e sviluppo, e sono proprio progetti come questo ad aver alimentato gli investimenti effettuati dalla casa giapponese, sempre alla ricerca di idee innovative ma che siano anche valide ed efficaci sul piano ludico.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In questo caso non è dato sapere come mai il proposito di inserire una fotocamera IR all'interno di Nintendo Switch 2 sia stato scartato, visto che sembrava un'evoluzione del concetto messo in pratica con il modello originale della console.