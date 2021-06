Recompile: video gameplay svela il periodo di uscita di questo metroidvania Hack 'N' Shoot ‘Em Up

Recompile, un gioco metroidvania "Hack 'N' Shoot 'Em Up", ha ricevuto un periodo di uscita grazie al più recente video gameplay condiviso dagli sviluppatori. Il gioco arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S ad agosto 2021, in un giorno ancora da definire.

In Recompile prendiamo il controllo di un programma semi-sapiente e dobbiamo fuggire dalla cancellazione. Ambientato nel vasto mondo 3D del Mainframe, Recompile punta a proporre combattimenti intensi, meccaniche platform complesse, hacking ambientale e una trama "unica e intricata". Recompile sfida i giocatori a esplorare, combattere, hackerare e sopravvivere. Non mancheranno ovviamente segreti sotto l'antico paesaggio digitale.

Recompile

Gli sviluppatori spiegano che Recompile è ispirato a opere come Axiom Verge, Hollow Knight, Ori and the Blind Forest, Zelda: Breath of the Wild e Rime. Si tratta chiaramente di fonti di ispirazione di alto livello: le aspettative sono quindi molto alte.

La descrizione del gioco recita: "La caduta prematura dei Seven Suns porta ad un millennio di abbandono, trasformando gradualmente il vasto deposito di codice del Mainframe in una razza di subroutine mezzo senzienti e mezzo deterministiche. Esistono in uno stato di flusso, come intrappolati dalla loro programmazione in una sorta di contorto purgatorio digitale. Tu, il Programma, devi decidere se aiutare o ostacolare gli abitanti del Mainframe. Gli abitanti sono strani e diversi e molti diventano intrinsecamente ostili. Una gamma completa di potenti armi e abilità sono disponibili per aiutarti a sopravvivere e distruggere."

