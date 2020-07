Recompile: trailer d'annuncio PS5, Xbox Series X e PC di questo metroidvania in 3D

Recompile è un metroidvania in 3D sviluppato da Phigames e pubblicato da Dear Villagers per PS5, Xbox Series X e PC. Presentato all'evento PlayStation Indies, Recompile si presenta con un trailer d'annuncio, una manciata di immagini e alcune informazioni.

Innanzitutto il gioco è previsto entro la fine di quest'anno per PC e console di nuova generazione. Il suo gameplay viene definito quello di un metroidvania in 3D con combattimenti intensi, piattaforme in 3D e super poteri. i nemici possono essere sconfitti, evitati o persino hackerati.

La pagina Steam descrive il gioco in questo modo:

"Assumi il controllo di un programma semi-sapiente e fuggi dalla cancellazione in questa suggestiva avventura di hacking ispirata a Metroidvania. Ambientato nel vasto mondo 3D del Mainframe, Recompile offre combattimenti intensi, piattaforma stretta, hacking ambientale e una narrativa unica ed intricata.

Testimone della nascita di una intelligenza artificiale sapiente in questa tentacolare avventura in atmosfera hacking.

Combinando la meccanica tradizionale di Metroidvania con un sistema narrativo dinamico ramificato, Recompile sfida i giocatori ad esplorare, combattere, hackerare e sopravvivere. Scopri i molti segreti sotto l'antico paesaggio digitale e prepara per la riconfigurazione a livello di sistema.

L'intera narrativa del gioco si svolge in 1 secondo di tempo reale."

Sembra affascinante, non credete? Potete trovare gli altri giochi del PlayStation Indies annunciati oggi da Sony a questo indirizzo, mentre di seguito ci sono alcune immagini di Recompile.