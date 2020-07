Gwent: Master Mirror, trailer di lancio della 5a espansione del GCC di The Witcher

CD Projekt RED ha pubblicato il trailer di lancio di Gwent: Master Mirror, la 5a espansione del GCC di The Witcher per iOS, Android e PC. L'ultima espansione di Gwent ruota attorno Gaunter O'Dimm, un misterioso e potente personaggio noto da The Witcher 3: Wild Hunt - Hearts of Stone. Master Mirror introduce oltre 70 nuove carte, tra cui 11 neutrali e 6 carte leggendarie.

Nuove abilità offensive e difensive devono essere padroneggiate. Una di queste è "Velo", che permette al giocatore di difendere un'unità alleata da status negativi, o prevenire che un'unità nemica ottenga status benefici. "Devozione" migliora le abilità della carta che ha questa parola chiave, ma solo se il mazzo del giocatore consiste di carte di fazione. Maggiori informazioni su queste meccaniche di gameplay possono essere consultate alla pagina dedicata.

Per celebrare l'uscita di Master Mirror, è appena iniziato l'evento 'Sfida Suprema di Gaunter'. Portando a termine speciali compiti, disponibili solamente durante l'evento, i giocatori supporteranno le loro fazioni preferite e si batteranno per titoli e premi unici. La sfida durerà dal 30 giugno al 5 agosto.

Gwent: The Witcher Card Game è disponibile gratuitamente su PC tramite GOG.COM e Steam, oltre che su Android e iOS.