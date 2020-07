Nintendo non distribuirà più codici download dei giochi presso i negozi europei

Nintendo ha deciso che non distribuirà più codici download dei suoi giochi presso i negozi europei. Coloro che vorranno comprare un videogioco della grande N dovrà o acquistare la versione pacchettizzata nei negozi o procedere all'acquisto direttamente dall'eShop. Questa decisione non comprende i giochi delle terze parti, i DLC, gli abbonamenti Nintendo Online o le carte ricaricabili.

La decisione di Nintendo sarà applicata anche ai mercati del Medio Oriente e dell'Africa.

"Dopo un attento esame del mercato europeo in evoluzione negli ultimi anni, Nintendo ha deciso di porre fine alla disponibilità di codici di download per il proprio software pubblicato tramite i rivenditori, a partire dal 1° luglio 2020. I clienti potranno comunque acquistare fondi Nintendo eShop, abbonamenti Nintendo Switch Online e contenuti aggiuntivi come il Pass Espansione per Pokémon Spada e Pokémon Scudo, presso i rivenditori di tutta Europa.

I codici download per il software Nintendo Switch da altri editori saranno ancora disponibili. Stiamo sempre studiando nuove strade e continueremo a lavorare su nuovi metodi per portare i contenuti del Nintendo eShop al maggior numero di giocatori possibile".

Non siamo al corrente de motivo che ha spinto la grande N a prendere questa decisione, ovvero se lo faccia per spingere nuovamente le vendite del gioco fisico o se per limitare la compravendita di questo genere di codici in siti non autorizzati. Fatto sta che da oggi questa decisione è valida per tutti i giochi di Nintendo in tutto il territorio europeo.

Nella giornata di oggi Nintendo e il presidente Furukawa si sono scusati per il problema del drift dei Joy-Con.

Cosa ne pensate?