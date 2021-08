Psychonauts 2: un video ricapitola ciò che è successo nei primi episodi

Double Fine ha pubblicato un nuovo video di Psychonauts 2 per ricapitolare cos'è accaduto nei primi due episodi della serie: Psychonauts e Psychonauts in the Rhombus of Ruin, quest'ultimo disponibile solo per visori VR. Fate molta attenzione, perché naturalmente il filmato contiene delle grosse anticipazioni su entrambi i titoli. Considerate anche che si tratta dell'introduzione del nuovo episodio...

Sicuramente tornerà comodo per chi ha giocato entrambi e vuole dare una ripassata alla storia prima di affrontare la nuova avventura.

Per il resto vi ricordiamo che Psychonauts 2 uscirà il 25 agosto 2021 per PC, Xbox One, Xbox Series X e S e PS4. Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione fresca di pubblicazione.