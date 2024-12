Microsoft Copilot su Windows cambia ancora, ma forse non in meglio

Microsoft non sembra trovare pace con Copilot su Windows . Dopo averlo declassato a una semplice Progressive Web App (PWA) all'inizio dell'anno, l'azienda sta ora testando una nuova versione "nativa" per Windows 10 e 11.

Come funziona il "nuovo" Copilot e gli elementi critici

La visualizzazione rapida consente di accedere a Copilot in modo immediato, fluttuando sopra le altre applicazioni e rimanendo sempre in primo piano. Tuttavia, la scelta di utilizzare Alt + Spazio come scorciatoia da tastiera potrebbe generare conflitti con altre applicazioni che già utilizzano questa combinazione. Microsoft ha previsto questo problema e ha implementato un sistema che dà priorità all'applicazione avviata per prima e in esecuzione in background. Nonostante ciò, la decisione di utilizzare questa scorciatoia appare discutibile, soprattutto considerando che in passato Microsoft aveva già riassegnato la scorciatoia Windows + C da Cortana a Copilot, prima di abbandonarla nuovamente.

La nuova vista rapida di Copilot

Un altro aspetto che desta perplessità è la natura di questa nuova versione di Copilot. Nonostante venga definita "nativa", l'app si presenta ancora come una visualizzazione Web di Copilot, seppur integrata in un'implementazione leggermente più nativa. Questo solleva interrogativi sulla reale direzione che Microsoft intende prendere con Copilot su Windows.

È interessante notare come questi cambiamenti riguardino anche Windows 10, nonostante Microsoft abbia annunciato la fine del supporto per questo sistema operativo nell'ottobre 2025. L'azienda ha infatti riaperto i beta test per le nuove funzionalità di Windows 10, con l'obiettivo di garantire che tutti gli utenti possano sfruttare al massimo il proprio PC. Il tutto mentre Microsoft ci ha ripensato, rendendo possibile installare Windows 11 dove si vuole.

Ricordiamo che Copilot è stato inizialmente introdotto come Windows Copilot in Windows 11 lo scorso anno, integrato nel sistema operativo come una barra laterale accessibile da tutte le app. Successivamente, con i nuovi PC Copilot Plus, l'app è stata ridotta a una semplice app Web, perdendo parte della sua utilità.

Voi che cosa ne pensate? Ritenete che le continue modifiche all'implementazione di Copilot su Windows possano confondere sul suo utilizzo? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.