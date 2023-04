Windows 10: Microsoft non pubblicherà altri aggiornamenti maggiori

Microsoft non pubblicherà ulteriori aggiornamenti maggiori per Windows 10. Nello specifico la versione 22H2 pubblicata a metà ottobre 2022 rappresenta di fatto l'ultimo update che ha introdotto nuove funzionalità.

In futuro verranno pubblicati solo delle patch minori a cadenza mensile per rafforzare la sicurezza del sistema operativo, fino alla data in cui Microsoft smetterà definitivamente il supporto del suo sistema operativo, fissata per il 14 ottobre 2025.

L'annuncio è arrivato tramite un post sul blog ufficiale di Microsoft, dove la compagnia ha anche consigliato di passare a Windows 11 o, nel caso non fosse possibile, quantomeno di aggiornare Windows 10 alla versione H22 per ricevere tutti i futuri aggiornamenti alla sicurezza.

"Windows 10 raggiungerà la fine del supporto il 14 ottobre 2025. La versione attuale, 22H2, sarà la versione finale di Windows 10 e tutte le edizioni rimarranno supportate con aggiornamenti di sicurezza mensili fino a tale data. Le versioni LTSC esistenti continueranno a ricevere aggiornamenti oltre tale data in base ai loro specifici cicli di vita", recita il post.

"Ti consigliamo vivamente di passare a Windows 11 ora poiché non ci saranno ulteriori aggiornamenti delle funzionalità di Windows 10. Se tu e/o la tua organizzazione dovete rimanere su Windows 10 per il momento, eseguite l'aggiornamento a Windows 10, versione 22H2 per continuare a ricevere le versioni mensili degli aggiornamenti della sicurezza fino al 14 ottobre 2025."

Windows 10 è stato lanciato nel luglio del 2015 come successore del poco apprezzato Windows 8. Nel 2025 compirà dunque 10 anni, quindi comprensibilmente Microsoft sta spostando il suo focus interamente su Windows 11, che sarà il sistema operativo principale della compagnia nei prossimi anni.