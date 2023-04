Star Wars Jedi Survivor: dettaglio dell'HUD permette di spiare la difficoltà scelta dagli streamer

Star Wars Jedi Survivor propone tanti livelli di difficoltà, per venire incontro a tutti i tipi di giocatori. Si tratta di un'ottima cosa. Ora, scopriamo che c'è un dettaglio "segreto" che permette di vedere qual è il livello di difficoltà scelto, semplicemente guadando l'HUD. Come indicato da un tweet di Jason de Heras, Designer Director del videogioco, vi basta guardare dove si trova un pallino.

Più precisamente, dovete guardare nell'angolo in basso a sinistra della schermata, dove viene indicato quale tipo di forma della Spada Laser è attivata. Lì vi è un piccolo pallino, difficile da notare, che cambia di posizione a seconda del livello scelto. Il pallino parte in alto a sinistra e si muove in senso orario per i primi quattro livelli di difficoltà di Star Wars Jedi Survivor. Se scegliete il livello di difficoltà massimo, invece, appariranno due pallini in alto a destra e in basso a sinistra, gialli invece che bianchi.

Qual è lo scopo? Difficilmente avrete bisogno di vedere il livello che voi stessi avete scelto a meno che siate particolarmente smemorati. Potete sfruttarlo per vedere a che difficoltà altri stanno giocando senza che questi possano nasconderlo, ma di solito se un giocatore si vuole vantare di aver completato una sezione di un videogioco a difficoltà massima si premura di far vedere il menù delle impostazioni.

Si tratta comunque di un dettaglio interessante. Kurt Margenau - Game Director di Naughty Dog - ha commentato la cosa sempre tramite Twitter e ha affermato che a suo dire potrebbe essere una funzione nata unicamente per verificare a che livello di difficoltà stessero giocando i playtester senza doverglielo chiedere e che è poi rimasta nel gioco finale.

In ogni caso, è un dettaglio curioso che pochi avranno notato. Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Star Wars Jedi: Survivor.