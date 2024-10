Capcom ha venduto più giochi su PC che su console negli ultimi mesi, il digitale è al 94%

Un piano ben definito

In effetti, Capcom aveva riferito, nel 2021, di aver intenzione di considerare il PC come piattaforma principale e evidentemente sta portando avanti il suo piano, con il mercato che sta dando ragione a questa strategia.

Monster Hunter Wilds sarà tra i grandi protagonisti della prossima stagione Capcom

È notevole anche il distacco ormai consolidato tra il mercato digitale e quello fisico: i giochi digitali coprono il 94% delle vendite di Capcom, lasciando solo il 6% alle copie fisiche.

Per il resto, i risultati per questo semestre sono generalmente in calo per la casa di Osaka, che ha fatto segnare -25% nelle vendite, -39% come introiti operativi e -35% nei contenuti digitali rispetto all'anno precedente, ma sono dati in linea con il piano delle uscite, considerando che si è trattato di un periodo piuttosto scarno in termini di nuovi titoli lanciati.