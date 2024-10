Black Myth Wukong: come gira sul PC MSI Project Zero con una NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER

Un esempio dei risultati che si possono raggiungere è il RIG Powered by MSI PROJECT ZERO con RTX 4070 realizzato da Ollo Computers in collaborazione proprio con MSI. Una build all white davvero bella, che però punta anche a prestazioni al top. E visto che, proprio come voi, anche noi ci siamo chiesti subito come si comporta questo PC di fronte alle sfide dei giochi moderni, abbiamo deciso insieme ad MSI di mettere alla prova lui e la scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER analizzando le prestazioni con il gioco Black Myth: Wukong .

Nel mercato dei PC desktop i produttori cercano di distinguersi sempre di più, non tanto per le componenti hardware, ma soprattutto per il design e le soluzioni innovative. MSI, con la sua "tecnologia" Project Zero , si inserisce in questo trend proponendo un setup con cavi nascosti che punta a un'estetica pulita e minimale.

Un'occhiata da vicino al PC MSI Project Zero

Il PC MSI Project Zero che abbiamo testato è stato realizzato con il programma POWERED BY MSI. Si tratta di un marchio con cui MSI garantisce che il PC venga realizzato con attenzione dai suoi partner, utilizzando componenti MSI premium per una compatibilità ottimale. E il PC in questione si presenta subito molto bene, con un design elegante e moderno, caratterizzato dalla quasi totale assenza di cavi visibili.

Il case è infatti uno di quelli compatibili con Project Zero, ovvero il MAG PANO M100R PZ. Si tratta di un case MicroATX di fascia alta progettato per gli appassionati di gaming e realizzato in un elegante colore bianco. Il case è poi dotato di un pannello laterale in vetro temperato, un'illuminazione RGB integrata e porte USB di ultima generazione, che lo rendono una scelta eccellente per chi desidera combinare estetica e funzionalità. L'interno del case è ordinato e ben organizzato, grazie alla disposizione intelligente dei componenti e al sistema di gestione dei cavi sulla parte posteriore.

Project Zero è infatti la soluzione MSI di tipo Back-Connect, ovvero pensata per riposizionare la maggior parte dei connettori sul retro della scheda madre. Ciò si traduce in una gestione dei cavi più pulita e in una vista frontale del PC più gradevole. E con i case MSI PZ come quello utilizzato in questa build, che supportano la connessione posteriore della scheda madre, si ottiene un design minimalista che ben si sposa con i pannelli in vetro.

Con Project Zero i cavi vengono tutti nascosti sul retro della scheda madre

Il cuore pulsante del sistema è poi una scheda madre MSI B760M Project Zero con chipset Intel B760, che ospita un potente processore di tredicesima generazione Intel Core i7-13700F con 16 core e 24 thread, in grado di raggiungere una frequenza di clock massima di 5,2 GHz in modalità Turbo. Ad affiancare la CPU troviamo 32 GB di RAM DDR5 ad alta velocità (6000 MT/s), che garantiscono fluidità e reattività anche durante le sessioni di gioco più intense.

Anche dissipatore AIO e RAM hanno ovviamente luci RGB

Un'altra grande protagonista di questo PC è la scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, una GPU di ultima generazione basata sull'architettura Ada Lovelace e dotata di 12 GB di memoria GDDR6X. Questa scheda video promette prestazioni eccezionali con i giochi più recenti, grazie alle sue capacità di elaborazione grafica avanzate e al supporto per tecnologie come il ray tracing e il DLSS.

Dettaglio sulla scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER

Troviamo poi un SSD NVMe PCIe 4.0 da 1 TB e un sistema di raffreddamento AIO MSI MAG CORELIQUID E360, che garantisce temperature ottimali anche sotto carico. L'alimentatore, infine, è un MSI MAG A850GL da 850W modulare con certificazione 80 PLUS Gold.

Specifiche tecniche PC G2 Project Zero