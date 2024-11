Dungeons of Dreadrock 2 è disponibile da oggi su Nintendo Switch: ecco il trailer di lancio

Il trailer di lancio pubblicato oggi ricorda che Dungeons of Dreadrock 2: The Dead King's Secret è disponibile da oggi su Nintendo Switch e arriverà in seguito anche su PC, rappresentando un nuovo e interessante capitolo della particolare avventura tra puzzle ed RPG.

Sviluppato da Christoph Minnameier, il gioco rappresenta un seguito dell'ottimo capitolo precedente, la cui storia si sviluppa in parallelo con quest'ultimo, presentando anche dei particolari intrecci che innescano una narrazione stratificata molto interessante, espandendo la particolare lore di questa serie.

Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Dungeons of Dreadrock 2: The Dead King's Secret, ma intanto potete vedere il trailer di lancio per avere un'idea più precisa di cosa sia questo affascinante titolo, che mette in scena un'avventura con una protagonista inedita.