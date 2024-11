Marvel Rivals è entrato in fase gold, nessun rischio di rinvio per l'hero shooter free-to-play

La conferma è arrivata direttamente dal team di sviluppo di NetEase Games tramite un post pubblicato sulla pagina X ufficiale di Marvel Rivals, che per l'occasione ricorda che il lancio è fissato al prossimo 6 dicembre su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam ed Epic Games Store). Per completezza, per fase gold si intende che lo sviluppo principale è completo e che la copia "gold master" è pronta per tutti i controlli e le certificazioni del caso. In pratica uno degli utimissimi step prima della pubblicazione.

Cos'è Marvel Rivals?

Per chi non lo sapesse, Marvel Rivals è uno sparatutto in terza persona multiplayer di stampo hero shooter, dove i giocatori vestono i panni degli eroi e i villain più famosi dell'universo Marvel, come ad esempio Spider-Man, Venom, Hulk, Star Lord e Magneto, giusto per citarne alcuni, e si affrontano in avvincenti match 6v6.

Ogni eroe è dotato di abilità e caratteristiche uniche che vanno padroneggiate per risultare efficienti in partita e sono suddivisi in ruoli. Ad esempio, i personaggi di classe Vanguard sono resistenti e adatti a gettarsi nella mischia per creare il caos tra i ranghi nemici, mentre i Duelist sono specializzati nelle eliminazioni, ma non vantano una grande resistenza.

Al lancio Marvel Rivals potrà vantare un roster con ben 33 personaggi giocabili, 8 mappe per partire rapide e classificate, con ulteriori contenuti che arriveranno di stagione in stagione. A questo proposito, recentemente NetEase Games ha offerto dettagli sul lancio delle Stagione 0 e 1. Se volete saperne di più, vi rimandiamo al nostro provato di Marvel Rivals.