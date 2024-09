Un Laser TV da 150 pollici entra in produzione: Hisense guida il mercato con schermi sempre più grandi

Durante la conferenza "Light of The Future" tenutasi a Qingdao, in Cina, Hisense ha annunciato ufficialmente che produrrà in serie il suo Laser TV da 150 pollici. Questa mossa rappresenta un'evoluzione nel mercato dei televisori di grandi dimensioni, superando l'attuale limite dei 120 pollici.

La decisione di Hisense riflette la crescente preferenza dei consumatori per televisori da 100 pollici e oltre. I Laser TV, con la loro capacità di proiettare immagini di alta qualità su schermi di grandi dimensioni, si stanno affermando come una soluzione ideale per soddisfare questa domanda.

Attenzione, però: i Laser TV possono essere confusi con dei televisori tradizionali, ma non lo sono. Hisense identifica nella sigla dei proiettori a tiro ultra corto progettati per fare le veci di un classico televisore. Tuttavia questi proiettori si stanno sempre più affermando come sostituiti dei TV di grandi dimensioni tradizionali, che guidano il mercato degli Advanced TV, perché sono generalmente più semplici da trasportare e non richiedono cavi lunghi come i proiettori classici da cinema.

Un momento della conferenza "Light of The Future" tenutasi a Qingdao, in Cina

I cosiddetti Laser TV, poi, non si distinguono solo per le dimensioni dello schermo, ma anche per l'innovazione tecnologica e il design. Come sottolineato da Dennys Li, Presidente di Hisense Visual Technology, questi dispositivi hanno permesso di realizzare schermi arrotolabili e a sollevamento, offrendo nuove possibilità per l'integrazione degli schermi negli ambienti domestici.

La conferenza "Light of The Future" è stata poi l'occasione per esplorare le nuove frontiere della tecnologia dei display laser. Oltre alla presentazione del Laser TV da 150 pollici, sono state discusse nuove idee per lo sviluppo del settore nei prossimi dieci anni, con un focus sull'intelligenza artificiale, l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale.

