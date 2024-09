Come funziona il Game Boost di PS5 Pro? Toshimaka Aoki di Sony spiega vantaggi e limiti

Grazie alla GPU più potente e il PSSR di PS5 Pro gli sviluppatori potranno offrire giochi con performance o una qualità visiva maggiore. Questo vale per i giochi "Enhanced" ovvero quelli già disponibili nei negozi o in arrivo in futuro che riceveranno una patch o modifiche ad hoc per supportare a pieno tutte le caratteristiche della console. Tuttavia, anche una selezione di titoli che non riceveranno interventi diretti dagli autori beneficeranno "passivamente" della potenza aggiuntiva grazie a "Game Boost" . Ma in che modo? Il product manager Toshimaka Aoki ha fatto maggiore chiarezza in un'intervista, spiegando i vantaggi e i limiti di questa funzione.

I limiti del Game Boost di PS5 Pro

Il rovescio della medaglia? Non ci sarà nessun beneficio per i titoli con risoluzione fissa e allo stesso modo non sarà possibile superare il cap dei 30 fps se il framerate è bloccato.

PS5 Pro in verticale

"PS5 Pro ha una funzione chiamata "Game Boost". Anche se il gioco non è compatibile con PS5 Pro, se il gioco utilizza un frame rate variabile o una risoluzione variabile, verrà visualizzato in modo più stabile anche se le impostazioni sono elevate", ha detto Aoki in un'intervista con Famitsu. "Tuttavia, per i giochi che sono fissi a 30 fps, non possiamo supportare questa funzione a meno che non venga sbloccato..."

Per rendere meglio il concetto prendiamo come esempio Final Fantasy 16. Su PS5 base in modalità Qualità offre un framerate bloccato a 30 fps e una risoluzione nativa dinamica tra i 1080p e i 1440p (upscalata in 4K tramite FSR). Ebbene grazie al Game Boost di PS5 Pro la risoluzione nativa potrebbe assestarsi su valori mediamente più vicini ai 1440p che non ai 1080p, garantendo una qualità dell'immagine leggermente superiore, mentre non ci sarebbe nessun beneficio in termini di framerate.

Discorso differente per la modalità Performance di Elden Ring, dove il framerate flutta spesso tra i 45 e 60 fps. In questo caso secondo Digital Foundry con PS5 Pro potremmo vedere un framerate più stabile a ancorato ai 60 fps.