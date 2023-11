Pacific Drive: in arrivo una Deluxe Edition fisica per PS5

La Deluxe Edition di Pacific Drive include una copia fisica con copertina reversibile, un "diario del viaggiatore" da 24 pagine, 3 cartoline e un codice per riscattare un pacchetto che comprende un set di oggetti cosmetici per personalizzare la station wagon del giocatore.

La conferma è arrivata dallo store online VGP che ha aperto le prenotazioni prima dell'annuncio ufficiale al prezzo di 49,99 dollari . Al momento dunque non sappiamo se verrà resa disponibile anche presso altri rivenditori e se giungerà in Europa.

Maximum Games in collaborazione con gli sviluppatori di Ironwood Studios pubblicherà una Deluxe Edition fisica di Pacific Drive per PS5 , che sarà disponibile assieme alle versioni digitali del gioco, attese durante il corso della primavera 2024.

Pacific Drive, un survival "road-like"

In arrivo su PC e PS5, Pacific Drive è un survival definito dagli sviluppatori come un'esperienza "road-like", in cui la sopravvivenza del protagonista è strettamente legata alla sua station wagon, che rappresenta il principale mezzo per spostarsi nel mondo di gioco e difendersi dai pericoli della Zona di esclusione olimpica, un'area nel Pacifico nordoccidentale sigillata dagli Stati Uniti con alte mura in pietra e ricca di radiazioni, orrori sovrannaturali e collassi ambientali.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Pacific Drive dove vi offriamo le nostre impressioni su una delle produzioni più originali in arrivo nel corso del 2024.