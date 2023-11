Marvel's Spider-Man 2: la percentuale di giocatori che ha ottenuto il trofeo di Platino è molto alta

Nello specifico, il trofeo di Platino è stato ottenuto dal 20,3% dei possessori del gioco, cifra che tuttavia potrebbe non essere del tutto preciso in quanto sono esclusi dal conteggio coloro che non collegano la console a Internet.

Un gioco divertente e un Platino molto semplice?

Come detto in precedenza, parliamo di medie piuttosto alte se confrontate ad altri giochi usciti nel 2023. Ad esempio, Assassin's Creed Mirage è stato "platinato" solo dal 6,7% dei giocatori mentre quelli che hanno completato la storia sono il 37,1%, mentre nel caso di Final Fantasy 16 i possessori del trofeo di platino sono il 3,8% ma in compenso il 46,6% dei giocatori è arrivato ai titoli di coda.

Dunque l'idea è che Marvel's Spider-Man 2 abbia raggiunto tale cifre di completamento per vari fattori, che includono sicuramente le ottime qualità della produzione di Insomniac Games, ma anche possibile una lista trofei abbastanza semplice da completare e che non richiede di cimentarsi in modalità come la Nuova Partita+, dato che la maggior parte dei trofei si sblocca semplicemente avanzando nella trama e cimentandosi nelle missioni secondarie, con pochi Trofei legati a sfide particolari.

E voi, siete tra i giocatori che hanno ottenuto il Platino di Marvel's Spider-Man 2? Fatecelo sapere nei commenti.