Assassin's Creed, Rik Godwin assunto da Ubisoft Bordeaux come lead writer

"Visto che sono arrivato alla fine della mia prima settimana in ufficio, posso annunciare con straordinario orgoglio di essere stato assunto come lead writer presso Ubisoft Bordeaux, al lavoro sulla serie di Assassin's Creed", ha scritto l'autore.

Il team di Assassin's Creed Mirage

Fondato nel 2017 come studio di supporto per i vari progetti della casa francese, Ubisoft Bordeaux è stata "promossa" di recente, quando la casa madre le ha affidato lo sviluppo di Assassin's Creed Mirage, l'ultimo episodio della serie pubblicato il mese scorso.

Stando alle parole di Godwin, il team continuerà a occuparsi del franchise e immaginiamo siano in cantiere nuove produzioni legate al celebre marchio, sebbene per il momento non siano ancora stati fatti degli annunci.