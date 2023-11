Avatar: Frontiers of Pandora, un trailer con gameplay presenta i bonus di prenotazione

Con il lancio di Avatar: Frontiers of Pandora sempre più vicino, Ubisoft si è affacciata sui social per presentare un nuovo trailer dedicato al bonus garantito a tutti i giocatori che decideranno di prenotare il gioco prima del lancio.

Nello specifico, i pre-order garantiscono il Pacchetto Erede di Due Mondi, che in include un set armatura esclusivo e una skin per i fucili d'assalto. Un piccolo extra chiaramente, ma che comunque potrebbe fare piacere ai giocatori della prima ora.

Esclusivamente per i giocatori PS5 a questo bonus si aggiunge anche il pacchetto "Guerriero Aranahe", mentre come riportato in precedenza, la Gold e la Ultimate Edition di Avatar: Frontiers of Pandora includono tanti altri extra, se siete disposti a spendere di più.