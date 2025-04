Il chip Snapdragon 8 Elite 2 avrà un netto salto avanti nelle prestazioni, secondo un rumor

Quando uscirà Snapdragon 8 Gen 2

Al netto di quel che sappiamo oggi, non conosciamo una data d'uscita precisa per il successore di Snapdragon 8 Elite, che basandoci su quanto accaduto l'anno scorso potrebbe verosimilmente debuttare in autunno, probabilmente nel mese di ottobre.

Chip Qualcomm Snapdragon generico

Specifichiamo come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice del chip. Restiamo in attesa di aggiornamenti ufficiali a tal proposito da Qualcomm, che arriveranno sicuramente nel corso dei prossimi mesi.