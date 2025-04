Marathon è diverso da Destiny e non è detto che vi piaccia, ma va bene così

Vi piace Destiny? Marathon forse non è per voi

Ziegler spiega: "Penso che in parte sia dovuto al fatto che non ci aspettiamo che Marathon diventi Destiny 3. Il nostro obiettivo non è fondamentalmente quello di realizzare un nuovo prodotto che sostituisca Destiny 2".

"Crediamo che Destiny 2 abbia un futuro, e il team che ci sta lavorando si è impegnato molto per capire quali sono le esigenze dei giocatori. Ma se vi piace Destiny e vi piacciono i sandbox PvP, allora pensiamo che Marathon potrebbe essere qualcosa di molto interessante per voi".

I giocatori di Destiny potrebbero avere "un certo vantaggio" in Marathon, dato che "i sistemi delle armi tendono ad essere un po' simili", ma allo stesso modo "ci sono abbastanza cambiamenti che vi costringeranno a reimparare a giocare".

"Se siete giocatori di Destiny non interessati al PvP, probabilmente non è il gioco che fa per voi, perché ci saranno interazioni PvP", avverte il direttore del gioco. "A un certo punto, un giocatore si imbatterà in voi e vi sparerà".

"Penso che se cercate solo esperienze PvE, sicuramente Marathon non è il gioco che fa per voi. [...] Siamo molto tranquilli nel dire che sì, questo non è un gioco per tutti. Questo è un gioco per chi apprezza le esperienze PvP, specialmente in spazi sandbox."

