M.I.N.S.K. Robotics: abbiamo provato la pre-alpha del fenomeno TikTok

Dopo aver provato un intero livello della durata di circa 20 minuti, possiamo dire che la sostanza c'è , soprattutto in fatto di atmosfera. Il progetto è ancora nella sua infanzia, perché è il prodotto del tempo libero dei due autori, non ha finanziatori e procede nei limiti delle loro disponibilità. Nonostante questo l'identità è forte sia a livello di estetica sia di personaggi.

Non capita spesso di poter provare e raccontare un gioco nella sua infanzia, ma i due sviluppatori al lavoro su M.I.N.S.K. Robotics hanno molta fede nel loro progetto e vogliono cavalcare l'onda di popolarità che hanno generato su TikTok. Un loro brevissimo video, infatti, ha messo insieme 2 milioni di visualizzazioni e 100.000 like mostrando pochissimo del progetto e riuscendo comunque ad attirare l'attenzione di moltissimi utenti.

Tensione alle stelle

La demo inizia con il robot protagonista che finalmente si risveglia. Una voce gli dice di muoversi perché qualunque cosa sia stata a mandarlo KO è ancora in giro. La superficie del mondo post apocalittico di M.I.N.S.K. Robotics è avvolta in una nebbia tossica che ha costretto l'umanità a vivere molto in alto, dove l'aria è ancora respirabile e dove i mostri che popolano la superficie non riescono ad arrivare.

I mostri che popolano la superficie del pianeta di M.I.N.S.K. Robotics fanno paura anche quando sono asset placeholder

Per esplorare la superficie a caccia di risorse, uno scienziato ha assemblato il robot senziente di cui il giocatore prende il controllo non sapendo che una biologa, in un'altra area della città, ha costruito un drone a quattro eliche con lo stesso obiettivo. Il gioco finito racconterà la storia di questi due umani che usano i loro robot per sopravvivere e trovarsi, nella demo il dialogo si limitava soltanto alla voce dello scienziato progettista che spiegava alcuni elementi di base del gameplay, come per esempio la gestione della stessa risorsa, le batterie, utilizzata sia per sparare sia per ricaricare la barra della salute.

L'atmosfera è cupa, la nebbia fitta e i pericoli incombono. Per essere così agli albori dello sviluppo, il sound design è veramente azzeccato, sia a livello musicale, sia ambientale con tutti i rumori tecnologici legati al protagonista che danno proprio soddisfazione.

L'interfaccia di M.I.N.S.K. Robotics è molto simile a quella di Dead Space e ci è piaciuta molto nella sua semplicità

Dopo una breve sezione alla ricerca del nostro fucile scappando da un mostro arrabbiato, ci siamo addentrati nell'ospedale distrutto a caccia di componenti, batterie e altri oggetti. Siamo entrati con otto unità energetiche e ogni sparo della nostra arma a colpo singolo ne ha consumata una. Entrare in contatto con un mostro danneggia gravemente il protagonista quindi il gameplay, da esplorativo, è diventato incredibilmente tattico. Non c'è ricarica automatica: dopo ogni colpo sparato il gioco chiede di investire la risorsa corrispondente per averne un altro, in un flusso semplice ma che ci ha rapito e ci ha tenuto costantemente sulle spine.