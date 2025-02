Il notebook da gaming MSI Cyborg 15 con RTX 4060 è al prezzo minimo storico su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un MSI Cyborg 15 . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 22%, ovvero di circa 290€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 1295€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Al momento della scrittura ci sono solo sette unità a disposizione, quindi se vi interessa suggeriamo di non attendere troppo.

Le caratteristiche del MSI Cyborg 15

Il laptop MSI Cyborg 15 prone uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Dispone di una scheda grafica Nvidia Geforce RTX 4060, una RAM da 16 GB di tipo DDR5 e uno spazio di archiviazione da 512 GB (SSD). Il processore è un Intel Core i5-12450H.

Schermo e tastiera dell'MSI Cyborg 15

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro. Misura 31 x 9 x 46 cm. È perfetto per lavoro, studio e per il gaming. Visto che utilizza una GPU 4060 di NVIDIA ha accesso a tutte le tecnologie più recenti, come il DLSS 3, il ray tracing, NVIDIA Studio e Reflex.