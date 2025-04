Un film Minecraft include una scena post-credit? Sì, ecco cosa succede

La risposta è sì , in Un film Minecraft è presente una scena aggiuntiva tra i titoli di coda che permette di scoprire qualcosa di più sulla pellicola.

Cosa si vede nella scena post-credit di Un film Minecraft

Un film Minecraft ha effettivamente una scena post-credit (in realtà è più una scena mid-credit). Non mostra un sequel, ma ci svela il finale della storia d'amore tra Marlene, la vicepreside interpretata da Jennifer Coolidge, e il suo fidanzato che proviene dal mondo di Minecraft.

Nella scena, Marlene e il suo amante sono nel suo ufficio alla Chuglass High School quando l'ex marito di Marlene, Clemente (che si scopre essere l'insegnante di Henry, il protagonista), irrompe dalla porta. Dopo che Clemente mostra il suo disgusto per la nuova relazione, il personaggio di Minecraft inizia a parlare in lingua umana, dichiarando il proprio amore per Marlene nonostante i due si conoscano solo da un giorno.

Marlene e il fidanzato rivelano di essere in grado di comunicare l'uno con l'altra, poiché ora l'uomo cubettoso parla la lingua umana e Marlene, a sua volta, parla il Villager. Mentre i due dichiarano il proprio amore reciproco, intorno alle loro teste iniziano a comparire dei cuori rossi. I cuori nel gioco appaiono quando due animali si amano.

Vi segnaliamo infine che per Jack Black, Un Film Minecraft è proprio ciò di cui il mondo ha bisogno in questo periodo.