Nintendo Switch 2 proporrà delle novità per l'app Nintendo 64 del servizio in abbonamento

Come già sapete, Nintendo Switch 2 porterà anche una serie di novità per le retroconsole . In particolar modo, è stato svelato sono in arrivo i giochi per GameCube.

Le novità per Nintendo 64 su Nintendo Switch 2

Tramite il sito ufficiale di Nintendo, precisamente nella pagina che presenta tutte le novità di Nintendo Switch Online per Nintendo Switch 2, vengono svelati i dettagli sui giochi per Nintendo 64.

Viene infatti affermato che per i titoli Nintendo 64 riprodotti su Nintendo Switch 2 tramite Nintendo Switch Online, sarà possibile attivare un filtro CRT (tubo catodico) per rendere ancora più retro l'esperienza di gioco. Inoltre, sarà anche possibile riposizionare i comandi di ogni videogioco e usare la funzione Rewind per tornare "indietro nel tempo" nel videogioco e annullare un errore.

Non è l'unica novità di Nintendo Switch Online su Nintendo Switch 2, ovviamente. Oltre ai nuovi giochi per GameCube e alle funzioni per N64 appena citate, troveremo anche GameChat - legata al pulsante C - e nuovi contenuti per la versione più costosa del servizio in abbonamento (Pacchetto aggiuntivo).

Viene inoltre indicato che il nome dell'applicazione cambierà. Non si chiamerà più Nintendo Switch Online ma diventerà Nintendo Switch App. Ricordiamo poi che nel mezzo di tutto questo potete trovare la funzione Zelda Notes per The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in versione Nintendo Switch 2.