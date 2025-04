Quali giochi saranno disponibili al lancio di Nintendo Switch 2? Vediamo la lista completa

In totale sono 21 , di cui tre sono delle "Switch 2 Edition" ovvero delle versioni migliorate di giochi già disponibili su Nintendo Switch 1, che è possibile acquistare separatamente o di effettuare un upgrade a pagamento, se si possiede l'originale. Di questa lista spicca sicuramente Mario Kart World , il nuovo episodio della serie di corse arcade realizzato da Nintendo. Per quanto riguarda le terze parti, troviamo una serie di conversioni di giochi già usciti su altre piattaforme ma del tutto inediti per il pubblico di Nintendo. C'è l'imbarazzo della scelta, tra Street Fighter 6 per gli amanti dei picchiaduro, Cyberpunk 2077 per gli appassionati di GDR e il sempreverde Fortnite .

Tutti i giochi al lancio di Nintendo Switch 2

Senza ulteriori indugi vediamo la lista completa dei giochi disponibili al lancio di Nintendo Switch 2:

Arcade Archives 2 Ridge Racer

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster

Civilization 7 (Nintendo Switch 2 Edition)

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Deltarune Chapters 1-4

Fast Fusion

Fortnite

Kunitsu-Gami: Path of the Godess

Hitman World of Assassination - Signature Edition

Hogwarts Legacy

Mario Kart World

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Nobunaga's Ambition: Awakening Complete Edition

Puyo Puyo Tetris 2S

Rune Factory: Guardians of Azuma (Nintendo Switch 2 Edition)

Street Fighter 6

Survival Kids

Split Fiction

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch 2 Edition)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo Switch 2 Edition)

Yakuza 0 Director's Cut

Ovviamente molti altri giochi arriveranno nei mesi successivi. Ad esempio, il 17 luglio sarà il turno di Donkey Kong Bananza, in autunno è previsto Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio e Kirby Air Riders, giusto per citare alcune delle produzioni interne di Nintendo.

Inoltre, alla lista qui sopra volendo possiamo aggiungere i primi giochi per GameCube che arriveranno sul catalogo di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo in concomitanza con l'uscita di Nintendo Switch 2. Nello specifico sono The Legend of Zelda: The Wind Waker, SoulCalibur 2 e F-Zero GX, con altri che si aggiungeranno in seguito.