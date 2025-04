Epic Games Store ha svelato il gioco gratis del 10 aprile, ci sono anche degli extra

Avrete una settimana di tempo per reclamare il videogioco e gli extra in questione una volta che questi verranno resi disponibili nello store di Epic Games, quindi dalle 17:00 del 10 marzo, alla stessa ora del 17 marzo. Li troverete a questo indirizzo . Dopo averli aggiunti alla vostra libreria questi contenuti saranno vostri per sempre, proprio come se li aveste acquistati.

L' Epic Games Store ha svelato il prossimo gioco gratis che verrà offerto a tutti i giocatori tra una settimana, ovvero giovedì 10 aprile . Si tratta di River City Girls. Inoltre, verranno offerti anche dei bonus per i titoli free-to-play Arcadegeddon e Idle Champions of the Forgotten Realms.

I regali dell'Epic Games Store della prossima settimana

River City Girls è un videogioco di genere beat 'em up sviluppato da WayForward e pubblicato da Arc System Works. È uno spin-off della serie Kunio-kun, dove le protagoniste sono Misako e Kyoko, due ragazze che devono salvare i loro fidanzati, Kunio e Riki, misteriosamente rapiti. Il gioco è caratterizzato da uno stile in pixel-art molto curato in stile anime e da combattimenti adrenalinici in scenari 2D urbani.

Per quanto riguarda gli extra, sarà possibile riscattare 5.000 ARCoin per Aradgeddon, utili per ottenere elementi estetici e altri oggetti utili per un valore di 18 euro. C'è anche un bonus per Idle Champions of the Forgotten Realms ma per il momento non sono state offerte indicazioni precise.

Vi segnaliamo,inoltre, che da ora è disponibile il gioco gratis del 3 aprile.