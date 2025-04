Epic Games Store svela il gioco gratuito di oggi: è il seguito di uno dei regali della scorsa settimana

Epic Games Store ha svelato il gioco gratuito che è disponibile da oggi, 3 aprile. Si tratta di Cat Quest 2. Nei sette giorni appena terminati era stato regalato il primo Cat Quest, ricordiamo, quindi se avete aggiunto tale gioco alla vostra libreria potete giocare le prime due avventure a stretto giro.

Come sempre, avrete tempo fino a giovedì prossimo, precisamente fino alle 17:00, per richiedere Cat Quest 2 e aggiungerlo per sempre alla vostra libreria.