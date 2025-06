Cyberpunk 2077 riceverà presto la patch 2.3, ecco quando

CD Projekt Red non ha ancora finito con Cyberpunk 2077 , anche se le ultime mosse sono state più discrete rispetto alla massiccia campagna condotta post lancio, per recuperare il gioco. Nel corso dell'ultimo REDStreams, trasmesso pochi minuti fa, è stato annunciato che presto il gioco sarà aggiornato alla versione 2.3 , di cui non sono stati forniti i dettagli. Quando, per la precisione? Il 26 giugno , quindi non manca moltissimo.

Cosa modificherà la patch 2.3?

L'annuncio della patch 2.3 è arrivato rispondendo alla domanda di un fan, che stava guardando il REDstream e che chiedeva altri DLC per Cyberpunk 2077.

Il segmento relativo si trova al minuto 1:00:20 del video.

La risposta è stata "Posso dirvi che abbiamo in programma un'altra patch per il gioco. L'ultima non era proprio l'ultima (risate)." Viene poi aggiunto che ci sarà un altro stream a fine mese per parlare dei contenuti della patch, che non sono stati svelati.

La conferma è poi arrivata da Marcin Momot, il Global Community Director della compagnia, che su X ha chiesto di rimanere in attesa per tutte le novità.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Anche Momot non ha fornito dettagli in merito alla patch 2.3, che rimane quindi un mistero. Fortunatamente non ci vorrà molto per saperne di più. La speranza è che venga pubblicata per le versioni PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2.