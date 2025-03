Il capo di Bethesda svela quali sono per lui i videogiochi più importanti e più influenti della storia

Per quanto riguarda i giochi più influenti, si tratta di quelli che sono stati in grado di influenzare maggiormente lo sviluppo videoludico, creando dei generi particolarmente floridi e dando il via a filoni che hanno avuto grande importanza nella storia dei videogiochi.

Si tratta di un'interessante distinzione, anche piuttosto chiara: i giochi possono essere definiti più importanti per diversi aspetti, per quanto riguarda le scelte di Howard soprattutto per il peso storico che questi hanno avuto nella nascita, crescita ed evoluzione del medium.

Con i BAFTA Game Awards in avvicinamento, il capo di Bethesda, Todd Howard , ha partecipato a una sessione di domande e risposte durante la quale ha avuto modo di nominare quelli che, per lui, sono i videogiochi più importanti della storia e i più influenti .

Scelte condivisibili

Come potete vedere nel messaggio riportato qui sotto, per Todd Howard i giochi più importanti della storia sono Tetris e Pac-Man, per "ciò che hanno fatto per il gaming in generale e per aver attratto una grande quantità di persone su questo medium", ha affermato il capo di Bethesda.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Per quanto riguarda i giochi più influenti, secondo Howard sono Super Mario Bros. e DOOM. Il motivo della scelta viene ben spiegato dal director: "se si ripercorrono le origini di ciò che i giochi fanno oggi, si può risalire in gran parte a quei titoli, sia Super Mario Bros. che Doom".

Si tratta in effetti di scelte condivisibili, così come le motivazioni addotte, visto che è un quartetto di giochi assolutamente significativi per l'intera storia del medium videoludico. Da notare, peraltro, che uno di questi fa proprio parte della scuderia di Todd Howard, ovvero DOOM, di cui a breve potremo vedere la nuovissima incarnazione con DOOM: The Dark Ages, in uscita il 15 maggio 2025.

Nel frattempo, sono stati annunciati i candidati ai BAFTA Game Awards 2025, con Senua's Saga: Hellblade 2 a dominare le nomination.