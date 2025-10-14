Microsoft AI presenta MAI-Image-1, il primo generatore di immagini sviluppato internamente

Microsoft ha annunciato MAI-Image-1, il suo primo generatore di immagini basato su intelligenza artificiale sviluppato interamente all'interno della divisione Microsoft AI. Dopo i modelli vocali e conversazionali presentati nei mesi scorsi, questa nuova tecnologia rappresenta un ulteriore passo nell'autonomia di Redmond nel campo dell'AI generativa, segnando una svolta dopo anni di collaborazione con OpenAI.

Un modello veloce e più realistico

MAI-Image-1 è stato progettato per creare immagini fotorealistiche a partire da descrizioni testuali, concentrandosi su elementi naturali come paesaggi, fulmini e texture complesse. Secondo Microsoft, il modello si distingue per la rapidità di elaborazione e per la capacità di generare risultati più coerenti e meno stereotipati rispetto a molti sistemi concorrenti. Durante i test, il generatore ha raggiunto un piazzamento nella top 10 di LMArena, la piattaforma che confronta e classifica i modelli di AI visiva attraverso votazioni umane.

Per perfezionare la qualità delle immagini, Microsoft ha lavorato con artisti digitali e professionisti del settore creativo, con l'obiettivo di evitare gli output "ripetitivi o generici" spesso associati ai modelli text-to-image. L'azienda afferma che MAI-Image-1 riesce a produrre composizioni più dinamiche, valorizzando luce, profondità e prospettiva senza sacrificare fedeltà o velocità. L'attenzione al feedback umano indica un approccio più mirato al design visivo consapevole, in linea con l'evoluzione dell'intelligenza artificiale di nuova generazione.