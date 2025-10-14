Nintendo Switch 2 è in promozione a tempo limitato su AliExpress

La Nintendo Switch 2 è disponibile su AliExpress al prezzo diretto scontato di 435,43€. L'offerta è valida fino al 18 ottobre e fino a esaurimento scorte. Trovate tutti i dettagli e la pagina d'acquisto qui: Acquista Nintendo Switch 2 in offerta.

Di Nintendo Switch 2 ne abbiamo parlato a fondo: il form factor resta leggero e portatile, ma la stabilità in modalità TV è stata migliorata per sessioni da salotto più fluide e la console è ora più potente, capace di reggere nuovi giochi (e alcuni porting interessanti).