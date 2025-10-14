Nintendo Switch 2 è in promozione a tempo limitato su AliExpress

La Nintendo Switch 2 è disponibile su AliExpress al prezzo diretto scontato di 435,43€. L'offerta è valida fino al 18 ottobre e fino a esaurimento scorte. Trovate tutti i dettagli e la pagina d'acquisto qui: Acquista Nintendo Switch 2 in offerta.
Di Nintendo Switch 2 ne abbiamo parlato a fondo: il form factor resta leggero e portatile, ma la stabilità in modalità TV è stata migliorata per sessioni da salotto più fluide e la console è ora più potente, capace di reggere nuovi giochi (e alcuni porting interessanti).
Display e nuove funzionalità
Il pannello LCD da 7,9 pollici offre un'area di visualizzazione maggiore rispetto alla generazione precedente, con resa più brillante per i titoli ricchi di colore. I Joy-Con 2 con connessione magnetica migliorano l'aggancio e la sensazione di solidità, mentre la console mantiene l'anima ibrida: portatile quando serve, da tavolo con stand, oppure collegata alla TV.
Oltre all'usabilità, la Switch 2 punta sulla comodità quotidiana: avvio rapido, interfaccia snella e ampia compatibilità con accessori e giochi della nuova linea. Se stavate valutando l'upgrade o il primo ingresso nell'ecosistema Nintendo, questa promozione rappresenta un equilibrio convincente tra novità hardware e prezzo senza passaggi di coupon.