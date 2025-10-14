0

Nintendo Switch 2 è in promozione a tempo limitato su AliExpress

La nuova Switch 2 con Joy-Con 2 magnetici e modalità TV torna protagonista: versione 2025 con schermo LCD più ampio e design aggiornato.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   14/10/2025
Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 è disponibile su AliExpress al prezzo diretto scontato di 435,43€. L'offerta è valida fino al 18 ottobre e fino a esaurimento scorte. Trovate tutti i dettagli e la pagina d'acquisto qui: Acquista Nintendo Switch 2 in offerta.

Di Nintendo Switch 2 ne abbiamo parlato a fondo: il form factor resta leggero e portatile, ma la stabilità in modalità TV è stata migliorata per sessioni da salotto più fluide e la console è ora più potente, capace di reggere nuovi giochi (e alcuni porting interessanti).

Display e nuove funzionalità

Il pannello LCD da 7,9 pollici offre un'area di visualizzazione maggiore rispetto alla generazione precedente, con resa più brillante per i titoli ricchi di colore. I Joy-Con 2 con connessione magnetica migliorano l'aggancio e la sensazione di solidità, mentre la console mantiene l'anima ibrida: portatile quando serve, da tavolo con stand, oppure collegata alla TV.

Nintendo Switch 2, la recensione della nuovissima console ibrida Nintendo Switch 2, la recensione della nuovissima console ibrida

Oltre all'usabilità, la Switch 2 punta sulla comodità quotidiana: avvio rapido, interfaccia snella e ampia compatibilità con accessori e giochi della nuova linea. Se stavate valutando l'upgrade o il primo ingresso nell'ecosistema Nintendo, questa promozione rappresenta un equilibrio convincente tra novità hardware e prezzo senza passaggi di coupon.

