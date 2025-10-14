0

Inazuma Eleven: Victory Road sarà protagonista di una nuova diretta di Level-5

Inazuma Eleven: Victory Road tornerà a mostrarsi tra pochi giorni durante una diretta organizzata da Level-5 che svelerà maggiori dettagli sulle modalità Storia, Chronicles e Versus.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   14/10/2025
Un artwork di Inazuma Eleven: Victory Road
Inazuma Eleven: Victory Road
Inazuma Eleven: Victory Road
Level-5 ha annunciato una nuova trasmissione in streaming interamente dedicata a Inazuma Eleven: Victory Road, attesissimo capitolo della celebre saga calcistica. L'evento offrirà un approfondimento sulle principali caratteristiche del gioco, in vista del lancio ufficiale previsto tra circa un mese.

La diretta, intitolata "INA-DAI", sarà trasmessa il 21 ottobre alle ore 15:00 italiane. Purtroppo, la presentazione sarà disponibile solo in lingua giapponese, ma Level-5 ha confermato che una versione sottotitolata in inglese verrà caricata successivamente su YouTube, anche se la data precisa non è stata ancora comunicata. Un piccolo ostacolo linguistico, insomma.

Nuove informazioni sulle modalità principali

Secondo quanto anticipato dalla software house, lo showcase si concentrerà in particolare sulle modalità Storia, Chronicles e Versus, offrendo uno sguardo più dettagliato sulle meccaniche di gameplay, sulle dinamiche di squadra e sulle strategie utilizzabili in campo. Il tutto probabilmente sarà accompagnato da nuove sequenze in-game, utili per farsi un'idea più concreta del titolo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post
Inazuma Eleven: Victory Road, l'ultima prova (forse) prima dell'uscita Inazuma Eleven: Victory Road, l'ultima prova (forse) prima dell'uscita

Insomma, un appuntamento da non perdere (o nel nostro caso, da recupeare in lingua inglese non appena possibile) in vista del lancio di Inazuma Eleven: Victory Road. Il gioco sarà disponibile a partire dal 13 novembre su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PS4, Switch e PC (via Steam).

