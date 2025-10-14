Inazuma Eleven: Victory Road sarà protagonista di una nuova diretta di Level-5

Level-5 ha annunciato una nuova trasmissione in streaming interamente dedicata a Inazuma Eleven: Victory Road, attesissimo capitolo della celebre saga calcistica. L'evento offrirà un approfondimento sulle principali caratteristiche del gioco, in vista del lancio ufficiale previsto tra circa un mese.

La diretta, intitolata "INA-DAI", sarà trasmessa il 21 ottobre alle ore 15:00 italiane. Purtroppo, la presentazione sarà disponibile solo in lingua giapponese, ma Level-5 ha confermato che una versione sottotitolata in inglese verrà caricata successivamente su YouTube, anche se la data precisa non è stata ancora comunicata. Un piccolo ostacolo linguistico, insomma.