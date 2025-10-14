0

MacBook Air in promozione: sfrutta il codice sconto sulle due versioni in offerta, 13" e 15"

Oggi scatta una promo relativa ai MacBook Air da 13" e 15": si tratta dei due notebook della casa di Cupertino che oggi subiscono un'interessante taglio del prezzo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   14/10/2025
MacBook Air

Oggi, su AliExpress, è presente e disponibile un coupon sconto che fa calare il prezzo del MacBook Air 13" (in due varianti di colore) e del MacBook Air 15" per un risparmio totale di 70€ grazie al codice ITOCT70 per un prezzo finale, rispettivamente, di: 1127,11€ (MacBook Air 13" con chip M3 sia di colore Grigio e sia di colore "Mezzanotte") e 1057,36€ (MacBook Air 15" con chip M2).

Il MacBook Air 13" con chip M3 e il MacBook Air 15" con chip M2 rappresentano due eccellenze della gamma Apple, pensate per offrire potenza, eleganza e portabilità, ma con caratteristiche diverse per esigenze differenti, scopriamo quale fa al caso tuo.

Ulteriori dettagli

Il MacBook Air 13" M3 punta sulla massima mobilità: pesa pochissimo, è spesso poco più di un centimetro e garantisce fino a 18 ore di autonomia. Il chip M3 con CPU 8-core e GPU fino a 10-core assicura prestazioni veloci e fluide, perfette per multitasking e creatività. Il display Liquid Retina da 13,6" supporta un miliardo di colori, mentre la videocamera 1080p, i tre microfoni e i quattro altoparlanti con audio spaziale offrono un'esperienza audio-visiva di alta qualità.

MacBook Air 13' con chip M3
MacBook Air 13" con chip M3

Il MacBook Air 15" M2, invece, combina prestazioni elevate e un display più ampio da 15,3" con luminosità di 500 nit. Il chip M2 con Neural Engine a 16 core garantisce fino al 40% di velocità in più nel video editing. Dispone di un sistema audio a sei altoparlanti, Magic Keyboard con Touch ID, e nessuna ventola per un funzionamento silenzioso.

