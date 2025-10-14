iPad Air 11" in promozione: risparmia con questo codice sconto e approfitta dell'offerta

Oggi, su AliExpress, in occasione della nuova tornata di promozioni, è presente e disponibile un'offerta sull'iPad 11" su cui sarà possibile risparmiare 70€ con il coupon ITOCT70 . L'offerta è disponibile sia sulla versione in grigio da 128GB, sia per la versione blu da 256GB.

Ulteriori dettagli

iPad Air dispone del chip M2 sotto la scocca ed è dotato di un display Liquid Retina da 11 pollici, offre immagini spettacolari grazie alle tecnologie True Tone, ampia gamma cromatica P3 e riflettanza ridotta. Il chip M2 garantisce prestazioni eccezionali, permettendo di gestire app professionali, giochi complessi e progetti creativi con fluidità, supportato da un'intera giornata di autonomia.

iPad Air 11"

Compatibile con Apple Pencil Pro e Magic Keyboard, iPad Air si trasforma in un potente strumento per disegnare, scrivere o lavorare ovunque. Le fotocamere da 12MP, anteriore e posteriore, offrono immagini e video 4K di qualità eccellente, mentre microfoni professionali e altoparlanti stereo assicurano un audio immersivo. La connettività Wi-Fi 6E e 5G, insieme alla porta USB-C, garantisce collegamenti ultraveloci e versatilità assoluta.