Disponibile la beta 2 di iOS 26.1: vediamo le principali novità

La beta 2 di iOS 26.1 e iPadOS 26.1 è disponibile. Tra le principali novità troviamo piccoli miglioramenti pensati per offrire un'esperienza più fruibile. Alcuni cambiamenti riguardano le sveglie, ma anche opzioni legate alla sicurezza e piccole modifiche incentrate sul design Liquid Glass. Vediamo quindi le principali novità in questo riepilogo.
Cosa cambia nella beta 2 di iOS 26.1
Come vi abbiamo anticipato, alcune piccole modifiche riguardano le sveglie. Invece di un pulsante da toccare sulla schermata di blocco, adesso gli allarmi impostati dall'app Orologio possono essere interrotti con un pulsante scorrevole. Se però volete posticipare la sveglia, dovrete toccare il pulsante (come potete vedere dallo screenshot).
Altri cambiamenti sono legati alla sezione Privacy e Sicurezza. Nell'app Impostazioni, infatti, è presente un'opzione che consente di installare automaticamente i miglioramenti di sicurezza, in modo da non perdersi nulla.
E a proposito di impostazioni, l'allineamento delle icone e del testo è stato leggermente rivisto. Adesso il testo è allineato a sinistra e non al centro.
Interfaccia e design
La sezione Display presenta uno sfondo con tema iOS 26, invece dello sfondo iOS 18. Passando all'interfaccia, quando si tocca una cartella presente nella schermata Home, il nome della cartella non è più allineato al centro ma a sinistra. Inoltre, l'effetto luminoso attorno alle app è più sottile grazie ai colori più scuri delle icone e dello sfondo.
Ora, quando si imposta uno sfondo sulla schermata di blocco, è possibile visualizzare solo momentaneamente le istruzioni come "Pizzica per ritagliare", quindi non sono sempre visibili.
Nelle impostazioni, invece, è presente una nuova opzione chiamata "Bordi di visualizzazione", ovvero un bordo da aggiungere a tutti i pulsanti. Questa impostazione sostituisce "Forme dei pulsanti" e si trova nella sezione Visualizzazione e dimensione del testo (accessibilità).
Altre novità
Altri cambiamenti riguardano alcune applicazioni. L'app Fitness permette ora di creare allenamenti personalizzati, con alcune opzioni che consentono di selezionare il tipo di workout, le calorie attive stimate, durata e ora di inizio.
Un'altra piccola novità riguarda il calendario. Nella beta 1, infatti, era stata aggiunta una modifica che mostrava gli eventi con uno sfondo colorato. Questa modifica è stata rimossa.
A cambiare è anche l'interfaccia per la gestione delle foto multiple. Stavolta, le opzioni Riproduci come presentazione, Preferiti e Nascondi si trovano nella parte superiore dello schermo.
Per quanto riguarda iPadOS, Apple ha introdotto nuovamente Slide Over, quindi potrete avere più finestre aperte e continuare a scorrere per accedere a un'app Slide Over.