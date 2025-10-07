Disponibile la beta 2 di iOS 26.1: vediamo le principali novità

La seconda beta di iOS 26.1 è ufficialmente disponibile e presenta alcune piccole novità. Ecco cosa cambia.

La beta 2 di iOS 26.1 e iPadOS 26.1 è disponibile. Tra le principali novità troviamo piccoli miglioramenti pensati per offrire un'esperienza più fruibile. Alcuni cambiamenti riguardano le sveglie, ma anche opzioni legate alla sicurezza e piccole modifiche incentrate sul design Liquid Glass. Vediamo quindi le principali novità in questo riepilogo.

Cosa cambia nella beta 2 di iOS 26.1 Come vi abbiamo anticipato, alcune piccole modifiche riguardano le sveglie. Invece di un pulsante da toccare sulla schermata di blocco, adesso gli allarmi impostati dall'app Orologio possono essere interrotti con un pulsante scorrevole. Se però volete posticipare la sveglia, dovrete toccare il pulsante (come potete vedere dallo screenshot). I nuovi pulsanti per le sveglie (Fonte: MacRumors) Altri cambiamenti sono legati alla sezione Privacy e Sicurezza. Nell'app Impostazioni, infatti, è presente un'opzione che consente di installare automaticamente i miglioramenti di sicurezza, in modo da non perdersi nulla. Le nuove impostazioni (Fonte: MacRumors) E a proposito di impostazioni, l'allineamento delle icone e del testo è stato leggermente rivisto. Adesso il testo è allineato a sinistra e non al centro.

Interfaccia e design La sezione Display presenta uno sfondo con tema iOS 26, invece dello sfondo iOS 18. Passando all'interfaccia, quando si tocca una cartella presente nella schermata Home, il nome della cartella non è più allineato al centro ma a sinistra. Inoltre, l'effetto luminoso attorno alle app è più sottile grazie ai colori più scuri delle icone e dello sfondo. iOS 26.1 e le icone nella schermata Home (Fonte: MacRumors) Ora, quando si imposta uno sfondo sulla schermata di blocco, è possibile visualizzare solo momentaneamente le istruzioni come "Pizzica per ritagliare", quindi non sono sempre visibili. iOS 26.0.1 disponibile: scopriamo le principali novità e correzioni dell'aggiornamento Nelle impostazioni, invece, è presente una nuova opzione chiamata "Bordi di visualizzazione", ovvero un bordo da aggiungere a tutti i pulsanti. Questa impostazione sostituisce "Forme dei pulsanti" e si trova nella sezione Visualizzazione e dimensione del testo (accessibilità).