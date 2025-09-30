iOS 26.0.1 disponibile: scopriamo le principali novità e correzioni dell’aggiornamento

L'aggiornamento iOS 26.0.1 è ufficialmente disponibile. Sebbene non presenti particolari novità significative, corregge diversi bug e problemi segnalati dopo aver installato la versione stabile. Ricordiamo infatti che molti utenti hanno riscontrato strani problemi con la fotocamera di iPhone Air e iPhone 17 Pro, ma anche bug legati alla connettività Wi-Fi e alle icone delle applicazioni. Vediamo quindi quali correzioni sono state apportate da Apple e tutti i dettagli al riguardo.