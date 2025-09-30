Il nuovo aggiornamento di Stellar Blade ha aggiunto delle scene di epilogo inedite

La scorsa settimana il team di Shift-Up Games ha pubblicato un aggiornamento per Stellar Blade, introducendo nuove missioni e qualche contenuto extra, con la promessa di ulteriori novità in arrivo. Ebbene, non è stato necessario attendere a lungo: poche ore fa è stato pubblicato un nuovo update per le versioni PS5 e PC, che porta con sé alcune aggiunte interessanti.
Tra le novità spiccano "tre epiloghi aggiuntivi", che si attivano dopo uno dei tre finali disponibili e "raccontano la vita di EVE e della gente di Xion". Le nuove scene sono già visibili online, ma se non volete incappare in spoiler, vi consigliamo di interrompere qui la lettura.
Qualche scena leggera per strapparvi un sorriso
Non aspettatevi rivelazioni sconvolgenti o approfondimenti narrativi: le nuove sequenze sono piccole parentesi comiche, probabilmente pensate per stemperare i toni. Vedono EVE alle prese con situazioni buffe, come improvvisarsi parrucchiera con risultati decisamente discutibili.
In ogni caso, si tratta di un'aggiunta curiosa e che si aggiunge alla lunga lista di extra del supporto post-lancio offerto dal team, tra musiche per il juke-box, nuovi costumi, attività aggiuntive e DLC a pagamento. Un impegno costante che ha contribuito a mantenere vivo l'interesse dei fan di Stellar Blade, in attesa di scoprire qualcosa di più sul sequel attualmente in lavorazione.