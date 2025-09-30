Il nuovo aggiornamento di Stellar Blade ha aggiunto delle scene di epilogo inedite

La scorsa settimana il team di Shift-Up Games ha pubblicato un aggiornamento per Stellar Blade, introducendo nuove missioni e qualche contenuto extra, con la promessa di ulteriori novità in arrivo. Ebbene, non è stato necessario attendere a lungo: poche ore fa è stato pubblicato un nuovo update per le versioni PS5 e PC, che porta con sé alcune aggiunte interessanti.

Tra le novità spiccano "tre epiloghi aggiuntivi", che si attivano dopo uno dei tre finali disponibili e "raccontano la vita di EVE e della gente di Xion". Le nuove scene sono già visibili online, ma se non volete incappare in spoiler, vi consigliamo di interrompere qui la lettura.