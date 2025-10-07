0

Codename: Black Crow è il nuovo gioco dagli italiani SEEP, già disponibile e include un secondo gioco

Lo studio di sviluppo italiano SEEP, specializzato in titoli vintage, ha appena lanciato Codename: Black Crow, il suo nuovo gioco.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   07/10/2025
La protagonista di Codename: Black Crow

Codename: Black Crow è il nuovo gioco dello studio di sviluppo italiano SEEP, specializzato in titoli dal gusto fortemente retrò. È già disponibile su Steam, dove potete acquistarlo per soli 9,75 euro (7,80 euro in offerta lancio). Si tratta del seguito diretto, almeno narrativamente, di Biomech Hell, altro titolo dello studio. Si tratta di un action con meccaniche da gioco di ruolo, inquadrato dall'alto che ha come bonus un secondo gioco sbloccabile: Thunderflash 2. Insomma, portate a casa due titoli retrò nuovi al prezzo di uno.

Due in uno

Codename: Black Crow racconta la storia di Aurora, una soldatessa addestrata da Rock e Stan, i protagonisti di Biomech Hell e Thunderflash, che l'hanno salvata nel corso di una delle loro missioni.

A differenza dei predecessori, l'avventura di Aurora è più articolata e offre mappe esplorabili, materiali da trovare per creare oggetti, equipaggiamento extra da raccogliere, una progressione della protagonista più ricca, delle splendide illustrazioni realizzate da Coconut Art e quant'altro. Naturalmente ci sono anche boss e nemici assortiti da eliminare e più finali sbloccabili.

Come dicevamo, il pacchetto include anche Thunderflash 2, un arcade adrenalinico che si sblocca completando la campagna principale di Codename: Black Crow.

Se vi interessa, potete andare sulla pagina Steam del gioco e acquistarlo.

Segnalazione Errore
