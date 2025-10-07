SEGA riporterà Sonic ai Giochi Olimpici grazie a un nuovo accordo di collaborazione

SEGA ha annunciato un nuovo accordo di collaborazione con i Giochi Olimpici per riportare Sonic alle prossime edizioni dell'evento, a partire dai Giochi Olimpici Invernali del 2026 che si terranno a Milano e Cortina d'Ampezzo.
Non si tratta, tuttavia, di una partnership incentrata sullo sviluppo di nuovi giochi: per il momento l'accordo ruota unicamente attorno al branding, che vedrà appunto protagonisti Sonic e gli altri personaggi appartenenti al suo mondo.
"Puntiamo all'oro!", si legge nel post pubblicato da SEGA. "Siamo entusiasti di annunciare la nostra prossima collaborazione ufficiale 'Olympic Rings' con il Comitato Olimpico Internazionale, per celebrare il marchio olimpico e Sonic the Hedgehog!"
Un paio di anni fa hanno cominciato a circolare rumor in merito a un nuovo Mario & Sonic ai Giochi Olimpici, ma a quelle voci non hanno fatto seguito annunci ufficiali per confermare il progetto: vedremo se con l'approssimarsi della nuova edizione salterà fuori qualcosa.
Uniti dagli anelli
Lo scorso anno le Olimpiadi hanno abbandonato Mario & Sonic in favore di NFT ed eSport, ma a quanto pare il Comitato Olimpico Internazionale ha pensato bene di tornare sui suoi passi e di siglare un nuovo accordo di collaborazione con SEGA, alla luce del successo riscosso negli anni.
"In SEGA siamo impegnati nel promuovere comunità rispettose e inclusive in tutto il mondo. Collaborare con il Comitato Olimpico Internazionale ci permette di mettere in primo piano questi valori, in particolare con il programma dei Cinque Anelli, e di celebrare lo spirito innovativo e diversificato che accomuna entrambi i nostri marchi", ha dichiarato l'azienda giapponese in una nota.