SEGA riporterà Sonic ai Giochi Olimpici grazie a un nuovo accordo di collaborazione

Un paio di anni fa hanno cominciato a circolare rumor in merito a un nuovo Mario & Sonic ai Giochi Olimpici , ma a quelle voci non hanno fatto seguito annunci ufficiali per confermare il progetto: vedremo se con l'approssimarsi della nuova edizione salterà fuori qualcosa.

"Puntiamo all'oro!", si legge nel post pubblicato da SEGA. "Siamo entusiasti di annunciare la nostra prossima collaborazione ufficiale ' Olympic Rings ' con il Comitato Olimpico Internazionale, per celebrare il marchio olimpico e Sonic the Hedgehog!"

SEGA ha annunciato un nuovo accordo di collaborazione con i Giochi Olimpici per riportare Sonic alle prossime edizioni dell'evento, a partire dai Giochi Olimpici Invernali del 2026 che si terranno a Milano e Cortina d'Ampezzo.

Uniti dagli anelli

Lo scorso anno le Olimpiadi hanno abbandonato Mario & Sonic in favore di NFT ed eSport, ma a quanto pare il Comitato Olimpico Internazionale ha pensato bene di tornare sui suoi passi e di siglare un nuovo accordo di collaborazione con SEGA, alla luce del successo riscosso negli anni.

"In SEGA siamo impegnati nel promuovere comunità rispettose e inclusive in tutto il mondo. Collaborare con il Comitato Olimpico Internazionale ci permette di mettere in primo piano questi valori, in particolare con il programma dei Cinque Anelli, e di celebrare lo spirito innovativo e diversificato che accomuna entrambi i nostri marchi", ha dichiarato l'azienda giapponese in una nota.