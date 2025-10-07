0

Per Ridley Scott il cinema contemporaneo è come quella roba che viene espulsa per via rettale

Ridley Scott non ha speso buone parole per il cinema contemporaneo, che considera per la maggior parte fatto di escrementi.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   07/10/2025
Ridley Scott, il regista di capolavori come Alien e Blade Runner, non ha speso buone parole per il cinema contemporaneo, che secondo lui è semplicemente "me**a".

Sì, proprio quella cosa che viene espulsa dal retto e prodotta dall'apparato digerente. A suo giudizio, Hollywood sta semplicemente affogando nella mediocrità, pur producendo una quantità enorme di film e serie TV all'anno, per alimentare i servizi di video streaming.

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi... ed erano davvero brutte

Il suo salace commento è arrivato durante una recente apparizione al British Film Institute di Londra, doive ha commentato lo stato attuale dell'industria cinematografica: "Beh, al momento trovo solo mediocrità - stiamo annegando nella mediocrità. La quantità di film che vengono realizzati oggi, in tutto il mondo, è enorme: ce ne sono letteralmente milioni. Non migliaia - milioni. E la maggior parte è spazzatura."

Scott ha osservato quindi che, tra tutti i film prodotti oggi, sia per il cinema, sia per le piattaforme di streaming, solo una piccola frazione raggiunge un livello di qualità accettabile. Secondo lui, forse un 10% del totale è considerabile "abbastanza buono", ma solo circa il 5% si distingue davvero. In particolare, per lui è deleteria la dipendenza dell'industria moderna dagli effetti digitali, usati in moltissimi casi per mascherare sceneggiature deboli e falle nella narrazione. Insomma, i film sono sempre più spettacolari ma raccontano storie sempre più brutte.

"Oggi molti film vengono salvati - e resi più costosi - dagli effetti digitali, perché non hanno prima di tutto una grande storia scritta su carta. Bisogna partire da lì: mettetelo su carta."

Scott ha poi ammesso di essere talmente disilluso dal cinema contemporaneo da aver iniziato a rivedere i suoi film, non per nostalgia, ma semplicemente perché lo fanno sentire meglio in mezzo a quella che considera una marea di mediocrità: "Ho cominciato a guardare i miei film... e in realtà, sono piuttosto buoni! E inoltre, non invecchiano." Ha citato Black Hawk Down come esempio, confessando di essere ancora sorpreso di essere riuscito a realizzare un film del genere. Infine, ha affermato che, nonostante il panorama desolante del cinema contemporaneo, qualche gemma continuerà sempre a emergere, ma sarà l'eccezione e non la regola.

