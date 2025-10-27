Assassin's Creed Shadows vs Ghost of Yotei: chi ha venduto di più su PS5? Alinea Analytics dà una risposta

Ghost of Yotei è arrivato su PlayStation 5 e secondo i dati di vendita sta vendendo bene, perlomeno in rapporto a Ghost of Tsushima, il precedente capitolo.

Chi ha venduto di più tra Ghost of Yotei e Assassin's Creed Shadows su PS5?

Ovviamente il confronto di vendite ha senso se consideriamo unicamente le unità vendute su PlayStation 5, visto che Ghost of Yotei è una esclusiva mentre il gioco di Ubisoft è un titolo multipiattaforma. In ogni caso, secondo i dati della compagnia di analisi Alinea Analytics, il campione è il titolo di Sucker Punch.

Ghost of Yotei avrebbe infatti venduto 2,5 milioni di unità in meno di due settimane, mentre Shadows avrebbe venduto 2,4 milioni in sette mesi, ovviamente sempre parlando unicamente delle unità per PS5. Nel complesso, Assassin's Creed ha piazzato 4,3 milioni di unità (quindi il 56% su PS5). Ovviamente questi sono dati non ufficiali: le stime delle compagnie di analisi non sono sempre precise.

Ovviamente, i risultati commerciali non sono una diretta rappresentazione della qualità dei due titoli, ma semplicemente del livello di interesse. È chiaro che una esclusiva PS5 di Sony, seguito di un gioco di successo, sia in grado di attirare molto pubblico. Persino in Giappone pare che Yotei abbia venduto più di Shadows, visto che si parla di vendite tre volte superiori.

Vi segnaliamo infine che se vi domandate se Ghost of Yotei avrà un DLC a pagamento, sappiate che Sucker Punch ha risposto.