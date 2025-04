Le schede gioco di Nintendo Switch 2 avranno un saporaccio, conferma Nintendo

Nintendo ha scelto la continuità completa per il gusto delle schede gioco di Nintendo Switch 2 , rispetto a quelle di Nintendo Switch: avranno un saporaccio . Sì, anche quelle per la nuova console saranno rivestite da un materiale dal sapore non proprio gradevolissimo, per evitare che bambini o animali le ingeriscano accidentalmente.

Non si mangiano!

A dirlo è stato Takuhiro Dohta di Nintendo in un'intervista concessa alla testata Gamespot, che ha confermato l'immangiabilità delle schede gioco di Nintendo Switch 2, aggiungendo che l'obiettivo è sempre lo stesso: "Non vogliamo che qualcuno corra il rischio di un consumo indesiderato. Abbiamo effettivamente fatto in modo che, se una cartuccia entra in bocca, la si sputi subito."

Ha senso, anche visto quello che costano. Comunque sia, leccare una cartuccia di Nintendo Switch 2 non causerà danni, ma farà sentire soltanto un cattivo sapore, come confermato dal rappresentante della compagnia.

Per adesso non ci sono conferme in merito al gusto delle cartucce di Nintendo Switch 2, ma è probabile che i test non mancheranno quando saranno disponibili.

In ogni caso, Dohta ha sconsigliato di leccarle, con Kouichi Kawamoto di Nintendo che ha aggiunto: "Quando Nintendo Switch era in fase di sviluppo, le ho leccate una volta. Non lo farò mai più. Non posso credere che altri ci provino."

Insomma, è risaputo che le cartucce delle console non sono proprio dei piatti gourmet, anche quando non hanno un saporaccio. Quelle di Nintendo Switch erano rivestite di denatonio benzoato, lo stesso materiale che alcuni agricoltori usano per impedire agli animali di mangiare i loro raccolti. Non è stato specificato se le cartucce di Nintendo Switch 2 sono rivestite con la stessa sostanza.

Per il resto vi ricordiamo che Nintendo Switch 2 sarà lanciata il 5 giugno a 470 euro in versione standard, o a 510 euro con Mario Kart World in bundle.