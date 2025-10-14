Ora è possibile registrarsi al test tecnico di Marathon anche su Steam

Come ricorderete, qualche giorno fa Bungie ha annunciato che terrà un test tecnico chiuso di Marathon, che si svolgerà dal 22 ottobre fino al 28 ottobre, su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC. Al momento dell'annuncio, erano state aperte le registrazioni sul sito ufficiale. Chi però voleva provare a registrarsi tramite Steam era stato salutato da un messaggio di errore. Bene, ora la situazione è stata risolta e Bungie ha sbloccato anche la piattaforma di Valve.
Accedere al test su Steam
Quindi, nel caso in cui vogliate provare Marathon in anteprima, vi basta andare sulla pagina Steam del gioco e cliccare sul pulsante di richiesta di ammissione al test.
Fate però attenzione, perchè chiedere non equivale a essere accettati. Dopo esseri registrati, si riceve infatti un messaggio che afferma: "Hai richiesto l'accesso! Ti arriverà una notifica e-mail da Steam non appena lo sviluppatore sarà pronto ad accettare altri partecipanti."
Ripetiamo anche quali sono I requisiti PC per giocare:
- Processore: Intel Core i5-6600
- Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
- RAM: 8 GB
Se volete provare a ottenere l'accesso al test usando un'altra piattaforma, andate sul sito ufficiale del gioco e iscrivervi. Anche in questo caso, essere selezionati non è scontato.
Per quanto riguarda i contenuti del test, non si sa ancora molto, se non quanto detto da Bungie: "la build del Test Tecnico è ancora in lavorazione e includerà solo una parte dei contenuti previsti per la versione completa di Marathon, concentrandosi sull'esperienza iniziale del giocatore." Tutto qui. Immaginiamo che a breve se ne saprà di più.