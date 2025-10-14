Ora è possibile registrarsi al test tecnico di Marathon anche su Steam

Come ricorderete, qualche giorno fa Bungie ha annunciato che terrà un test tecnico chiuso di Marathon, che si svolgerà dal 22 ottobre fino al 28 ottobre, su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC. Al momento dell'annuncio, erano state aperte le registrazioni sul sito ufficiale. Chi però voleva provare a registrarsi tramite Steam era stato salutato da un messaggio di errore. Bene, ora la situazione è stata risolta e Bungie ha sbloccato anche la piattaforma di Valve.