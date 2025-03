Nintendo 3DS è ormai vicino alla sua fine definitiva: stop alle riparazioni per altri due modelli di console

Nintendo ha ormai completamente esaurito i pezzi di ricambio per riparare la maggior parte delle console della famiglia Nintendo 3DS in Giappone, cosa che può essere vista come la fine definitiva della gloriosa console portatile, almeno per quanto riguarda i canali di supporto ufficiali.

Già lo scorso febbraio Nintendo aveva annunciato che la fine delle riparazioni di New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS LL (il modello XL giapponese) e di 2DS era vicina: l'azienda avrebbe smesso di offrire riparazioni alle console portatili in Giappone una volta esaurite le parti.

Lo scorso agosto, le scorte di pezzi di ricambio per il New Nintendo 3DS si sono poi definitivamente esaurite e di recente è arrivata la conferma del fatto che sono finiti i pezzi necessari per riparare anche la versione XL e il 2DS.