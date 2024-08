Nintendo ha esaurito i pezzi di ricambio per New Nintendo 3DS e 2DS, fine dell'assistenza ufficiale

Sebbene possa sembrare strano, la comunicazione di Nintendo cita proprio il fatto di non avere più parti di ricambio come causa principale della conclusione della riparazione ufficiale per i modelli di portatile in questione.

Con un messaggio pubblicato su X, Nintendo ha comunicato la conclusione del programma di riparazione ufficiale per Nintendo 2DS, New Nintendo 3DS e New Nintendo 3DS XL, a causa a quanto pare anche dell'esaurimento dei pezzi di ricambio a disposizione per le console in questione.

La cosa forse non rappresenta proprio la fine della possibilità di ricevere riparazioni, ma è utile sapere che Nintendo ha ufficialmente esaurito i pezzi di ricambio per New Nintendo 3DS e 2DS , cosa che renderà impossibile riparare la console almeno attraverso i canali standard della compagnia, almeno in base a quanto riferito dalla divisione giapponese.

La fine delle possibilità di riparazione?

"Abbiamo esaurito le parti necessarie per le riparazioni, pertanto non accettiamo più riparazioni per la console New Nintendo 3DS", si legge nella comunicazione pubblicata da Nintendo Japan nelle ore scorse.

New Nintendo 3DS, Nintendo 2DS e New Nintendo 3DS XL

"Stiamo interrompendo i servizi di riparazione per le console Nintendo 2DS, New Nintendo 3DS e New Nintendo 3DS XL in quanto è scaduto il periodo di conservazione dei pezzi di ricambio previsto dal regolamento del servizio di riparazione per ciascun prodotto", spiega Nintendo.

"Di conseguenza, termineremo i servizi di riparazione per le console Nintendo 2DS, New Nintendo 3DS e New Nintendo 3DS XL non appena le nostre attuali scorte di ricambi saranno esaurite. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati ai nostri clienti e apprezziamo la vostra comprensione".

Si tratta di console uscite 10 anni fa, dunque non proprio recenti, ma la conclusione ufficiale dell'assistenza può risultare problematica. Tuttavia, è probabilmente possibile rivolgersi comunque a pezzi di ricambio di terze parti e servizi di riparazione non ufficialmente gestiti da Nintendo.